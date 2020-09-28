Яндекс против Сбера. Почему две экосистемы лучше одной

Зачем Яндексу "Тинькофф Банк", выгодна ли такая сделка государственному Сберу и России в целом? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Коронавирус наступает. Но, как я и предсказывал, полноценный карантин власти большинства стран, где уже явно началась новая вспышка заболеваемости, вводить не решаются. Пока не стала исключением и Россия. Даже в Москве, где в четверг число новых заболевших перевалило за тысячу, а в воскресенье – уже за две, власти пока ограничились ужесточением перчаточно-масочного режима. Все остальное осталось на уровне увещеваний и рекомендаций. Так что тем, кто не хочет заразиться и попасть в систему социального мониторинга, без острой необходимости на улицу носа лучше не высовывать.

Благо, многие сознательные работодатели возвращают "удаленку". В этих условиях на первый план опять выходят информационные технологии, которые позволяют свести к минимуму контакты между людьми.

Полная видеоверсия программы:

На прошлой неделе стало известно о предстоящей покупке Яндексом компании TCS Group. Это головная структура "Тинькофф банка". Сделка оценивается в 5,5 миллиарда долларов, из которых, по информации Reuters, половина будет выплачена "живыми" деньгами, а вторая половина – акциями Яндекса. Новость оказалась настолько хорошей, что на Московской бирже акции Яндекса взлетели с 4 тысяч 500 до 5 тысяч 600 рублей за штуку. Потом, правда, упали ниже 5 тысяч на тотальной распродаже российских активов. Но значимости грядущего слияния – Олег Тиньков в своих комментариях предпочитает говорить не о продаже бизнеса, а именно о слиянии – это не снижает. И Яндекс, и "Тинькофф Банк" после завершения сделки и взаимной интеграции совершат качественный скачок.

Взять тот же Яндекс. Он отказался строить совместно со Сбербанком (теперь Сбером) "русский Amazon" и решил пойти своим путем. В июне этого года состоялся "цивилизованный развод" бывших партнеров. В результате платежная система "Яндекс. Деньги" полностью отошла Сберу и совсем недавно была переименована в маловразумительное "ЮМани". IT-гигант с десятками сервисов и направлений деятельности без собственной платежной системы по нынешним временам выглядит, мягко говоря, не совсем современно.

Если Яндексу и стоило покупать какой-то банк, то именно этот

Понятно, что, как минимум, воспроизводство "Яндекс.Денег" и развитие сопутствующих финансовых услуг после "развода" со Сбером стало из одним первоочередных приоритетов. Покупка готового банковского бизнеса с лицензией и 10 миллионами клиентов – это уже само по себе самое быстрое и разумное решение проблемы. А если учесть, что "Тинькофф Банк" существует исключительно в интернете и является одним из российских лидеров по внедрению информационных и банковских технологий, то становится очевидно: если Яндексу и стоило покупать какой-то банк, то именно этот.

В качестве "бонуса" Яндекс получит дополнительные возможности финансировать остальные свои проекты в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, развития пользовательских сервисов. Но главное, что "русский Гугл" получит бесценную информацию о структуре расходов, потребительских предпочтениях и финансовом состоянии пользователей, анализируя которую он сможет предлагать каждому из них именно то, что конкретный пользователь хочет и может купить. Использование нейросетей для обработки этого гигантского массива информации позволит Яндексу перейти от того, чтобы "бить по площадям", к выверенным высокоточным ударам. Собственно, это именно то, чем пытается заниматься Сбер, развивая собственную экосистему. И для того, чтобы полноценно конкурировать со Сбером, Яндексу недоставало только банковского звена.

Отбирать клиентов "Тинькофф" будет не столько у Сбера, сколько у всех остальных банков

Про выигрыш "Тинькофф Банка", который, если верить Олегу Тинькову, сохранит собственный бренд, а не превратится в "Яндекс.Банк", и говорить нечего. Шансов поиграть в одной лиге со Сбером, несмотря на все таланты и амбиции Тинькова, у него было совсем немного. Особенно если учесть лейкемию последнего и претензии к нему со стороны американских налоговых органов. Зато после слияния с Яндексом "Тинькофф", как и Сбер, станет "больше, чем банк" и превратится в один из самых значимых элементов экосистемы, которая ничем не уступает, а в чем-то и серьезно превосходит то, что на данный момент есть у детища Грефа. Нарастить клиентскую базу с возможностями Яндекса тоже не будет большой проблемой. Причем отбирать клиентов "Тинькофф" будет не столько у Сбера, сколько у всех остальных банков, которые будут просто не в состоянии тягаться с двумя суперсистемами, сопоставимыми (по крайней мере в России), с Google или Amazon.

Что касается Германа Грефа, то его появление потенциального конкурента не столько беспокоит, сколько радует. И дело даже не в том, что "бежать" при наличии соперника придется гораздо быстрее, и наступающий на пятки альянс Яндекса с "Тинькофф Банком" станет для всех элементов экосистемы Сбера хорошим стимулом. Главный бонус Грефа заключается в том, что в его конфликте с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной (она была недовольна трансформацией Сбера из-за угрозы остальным российским банкам), именно он, Греф, оказался прав. Появление еще одной информационно-финансовой экосистемы будет означать, что стратегия, нацеленная на конкуренцию банка с мировыми IT-гигантами, была верной. И постепенно модель, которую строит Сбер, станет технологическим стандартом. И этот стандарт отправит в прошлое традиционные банки.

Как, например, произошло с возможностью быстрых переводов с карты на карту по номеру телефона. Ее реализовал именно Сбер, и это дало ему такое преимущество, что Центробанку пришлось разрабатывать собственный аналог, чтобы сократить технологический отрыв тогда еще собственной "дочки" от остального рынка. Сегодня в банке, который не подключен к системе быстрых платежей, ни один розничный клиент счет открывать не будет. Да и корпоративные еще десять раз подумают.

Банки, которые не смогут выдерживать жесткий инновационный темп, предложенный лидерами, окажутся вытесненными с рынка

Вот только в функции Банка России совсем не входит обеспечение банковской системы новейшими технологиями. Ситуация с созданием и внедрением системы быстрых платежей – разовое исключение, и постоянно обеспечивать конкурентов Сбера, а теперь еще и Яндекса технологическими "костылями" ЦБ не сможет, да и не захочет. Так что со временем те банки, которые не смогут выдерживать жесткий инновационный темп, предложенный лидерами, окажутся вытесненными с рынка, как минимум, с розничного. Либо они в конечном счете сами станут частью одной из экосистем, приведут туда своих клиентов и заплатят за спасение собственной жизни детальной информацией обо всех их операциях. А экосистемы Сбера и Яндекса, прогоняя эту информацию через продвинутые и постоянно совершенствующиеся системы искусственного интеллекта, будут предлагать каждому клиенту именно то, что тот хочет и чего заслуживает.

Для конечных пользователей появление альтернативы Сберу станет хорошей новостью. Выбор всегда лучше, чем его отсутствие. Те, кто по тем или иным причинам не жалует нынешнее российское государство и не хочет иметь с ним никаких дел, смогут уйти в частную экосистему, не жертвуя своим принципам. Сосуществовать две практически идентичные технологические платформы с почти одинаковым набором сервисов и функционалом могут достаточно долго. Многолетнее соперничество Andriod и IOS – наглядное тому доказательство.

Правительство свою миссию в борьбе с падением доходов бизнеса и населения практически выполнило

На фоне цифровой идиллии остальная российская экономика выглядит довольно тревожно. В пятницу 25 сентября на сайте правительства Российской Федерации появилось официальное сообщение о том, что кабинет министров одобрил общенациональный план восстановления российской экономики. Его цель – восстановить занятость и доходы населения, рост экономики и ее долгосрочные структурные изменения. План рассчитан до 2024 года. А теперь внимание: в общих чертах он был представлен президенту Владимиру Путину еще в июне и тогда же был им одобрен. Но и это не самое любопытное. Стоимость восстановления российской экономики правительство оценило в 5 триллионов рублей, из которых 4 уже потрачены. Проще говоря, правительство свою миссию в борьбе с падением доходов бизнеса и населения практически выполнило, занятость как могло поддержало. Дальше как-нибудь сами. А чтобы не скучно было, еще и налоги со следующего года поднимут.

Любопытное совпадение. Пятница, 25 сентября ознаменовалась масштабной распродажей рубля. Доллар подорожал на полтора рубля, евро – на рубль с четвертью. Причем европейская валюта перевалила за 91 рубль, чего не было с 2016 года. Понятно, что это не более чем совпадение, тем более, что в понедельник 28 сентября доллар и евро прибавили в цене еще по рублю – теперь уже на армяно-азербайджанской войне. Но когда правительство какой-нибудь страны одобряет "общенациональный план развития экономики", рынок, как правило, реагирует иначе. Новость становится его главным драйвером. Но это в какой-нибудь другой стране, не в России.

В нынешних обстоятельствах это может уронить рубль еще сильнее

Вообще минувшая неделя, в ходе которой доллар прибавил в цене три рубля, стала для российской валюты одной из худших с начала пандемии коронавируса. Не спасло ситуацию даже сообщение о том, что годовое собрание акционеров Сбера утвердило рекордный за всю историю России размер дивидендов – 422 миллиарда рублей. Деньги (а половину из них получит правительство) будут перечислены акционерам до 5 октября. В нынешних обстоятельствах это может уронить рубль еще сильнее. Иностранные акционеры – они составляют подавляющее большинство держателей акций, которые находятся в свободном обращении – предпочтут купить на полученные деньги валюту и вывести ее из страны.

Как на это будет реагировать Банк России, пока непонятно. Очевидно одно: без его вмешательства обвал рубля может принять неконтролируемый характер. Выбор перед регулятором стоит довольно неприятный. Либо продать сейчас валюты на 15-20 миллиардов долларов, чтобы удовлетворить спрос со стороны иностранных инвесторов. Либо наблюдать, как котировки сначала евро, а потом и доллара становятся трехзначными – как следствие взлетают цены сначала на импорт, а потом и на все остальное – и только после этого начинать тушить разгорающийся пожар, повышая ставки и ограничивая рублевую ликвидность на рынке. Однако второй путь слабо совместим с восстановлением экономики. Так что не исключено, что правительству еще не раз придется переписывать свой общенациональный план.