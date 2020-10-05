Трамп: "Я узнал многое о коронавирусе, это настоящая школа"

Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье ненадолго покинул военный госпиталь в пригороде Вашингтона, где он лечится от коронавирусной инфекции, чтобы поприветствовать своих сторонников, собравшихся у госпиталя имени Уолтера Рида.

Трамп проехал перед ними в лимузине, из автомобиля он не выходил. После этого президент вернулся в госпиталь.

Сторонники Трампа приветствовали действия президента, увидев в них знак того, что он идёт на поправку. В адрес Трампа, однако, прозвучала и критика, в том числе со стороны одного из врачей госпиталя. Доктор Джеймс Филлипс назвал поступок президента "безумным", поскольку теперь, как он утверждает, все, кто был с Трампом в машине, должны будут отправиться в карантин, не говоря о риске заразиться коронавирусом.

Трамп также записал видео, в котором заявил, что в ходе своей болезни "многое узнал" о коронавирусе. "Я изучил его, буквально пройдя школу. Это настоящая школа, я не вычитал об этом в книжках – я сам прошёл через это и многое понял", – сказал президент.

Ранее врачи Трампа сообщили, что его состояние улучшается и он может быть выписан уже 5 октября.

Госпитализирован президент был 2 октября, на следующий день после того, как стало известно о его инфицировании коронавирусом. В воскресенье врачи признали, что у него падал уровень насыщенности крови кислородом. Трамп получил различные препараты, в том числе экспериментальные. Его состояние улучшилось.

Президент заявил, что рассчитывает в скором времени вернуться к предвыборной кампании – до выборов остаётся менее месяца. Соперник Трампа, Джо Байден, также прошёл тестирование на коронавирус, его результат негативный.