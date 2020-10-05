Власти Болгарии заново рассмотрят просьбу волонтёра ФБК об убежище

Государственное агентство Болгарии по делам беженцев отменило принятое им ранее решение об отказе в политическом убежище российкому оппозиционному активисту Евгению Чупову. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на решение суда в Софии, который не стал рассматривать апелляцию Чупова на отказ в убежище по причине отмены решения об отказе.

Его адвокаты отказались комментировать решение суда, поскольку ещё не получили официальных документов от Государственного агентства по делам беженцев. Отмена решение об отказе означает, что дело Чупова об убежище вновь будет рассмотрено агентством.

Евгений Чупов - 41-летний учитель английского языка из России, блогер. Он участвовал в предвыборной кампании в Мосгордуму директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Россию он покинул вскоре после того, как дважды был задержан полицией. Чупов утверждал, что в отделе полиции к нему применили физическую силу. Активист также рассказал, что получал угрозы от сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

Об отказе в убежище сам Чупов написал в начале сентября, тогда же он пообещал обжаловать отказ в суде. Болгарское агентство по делам беженцев тогда указывало, что действия российских властей в отношении Чупова нельзя считать политическим преследованием. Почему оно пересмотрело своё решение - неясно.