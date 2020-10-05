Школы Москвы могут перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения опровергло сообщение о переходе российских школ на дистанционное обучение. Ранее в понедельник заместитель министра Виктор Басюк сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы в Москве, Ульяновской области и на Сахалине переведут на онлайн обучение. Даты перехода на удлёнку, по его словам, определят власти этих регионов.

С 5 октября в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией распоряжением мэра Сергея Собянина были объявлены школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Тогда же источник "Интерфакса" не исключал вероятность того, что с 19 октября московские школы переведут на онлайн обучение.

Также с 5 октября городским организациям предписано перевести на дистанционную работу 30 процентов персонала. При этом в мэрии рекомендовали компаниям отправить на удалёнку до половины сотрудников.

На прошлой неделе мэр Москвы отмечал, что ситуация с COVID-19 в городе близка к критической и что если каникулы и частичный переход на дистанционную работу не помогут, власти могут ввести более жёсткие ограничения.

По сообщению газеты "Ведомости" со ссылкой на источники, к 5 октября в метрополитене Москвы планируют подключить программное обеспечение, позволяющее блокировать социальные карты школьников и пенсионеров для проезда в метро.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Москве за сутки выявили 3 537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (вчера 3327). В России второй день подряд выявили более 10 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, чего не наблюдалось с мая.