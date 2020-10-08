Взгляд из России. Владимир Бекиш – о цинизме в политике

Коронавирус. Пандемия. Беларусь. Навальный. Карабах. Трамп заразился и выздоровел. Что дальше? Что происходит вокруг России и в отношении России в мире? И почему большая часть того, что непосредственно касается России, имеет негативный оттенок и запах?

Вот был сбит малайзийский "Боинг". Обвиняют Россию, и у России точно будут проблемы. Причем главная проблема будет вызвана позицией самой России: "Что бы вы там ни говорили, мы ничего не признаем. И доказательства ваши ничтожны, потому что мы их не принимаем". Вот отравили Скрипалей. Обвиняют Россию, и у России проблемы. Причем в значительной степени потому, что позиция России... читай выше.

Вот в Беларуси народ взбеленился против их "бессменного и незаменимого". И возникла угроза того, что в Беларуси власть возьмет "народ". Выстраивать отношения с этим народом, вот оно российской власти надо?! И кто же пришел на помощь "незаменимому"? Россия. Потому что знаменитое "он, конечно, сукин сын. Но это наш сукин сын" никуда не делось. Будут у России из-за этого проблемы? Непременно будут. Вот отравили Алексея Навального. Обвиняют Россию, и у России явно будут проблемы. Потому что "вы ничего не можете доказать. А если приведете доказательства – это для нас не доказательства".

Но есть ещё кое-что, более существенное во всей этой истории, которая, похоже, истощила терпение значительной части мирового сообщества. Это осознание того, что в какой-то момент Россия (не так давно) решила идти своим особым путем, который кардинально отличается от того пути, который считается приличным в остальном мире, частью которого Москва себя считает. Я бы сформулировал понимание этого нового российского пути так: "Интересы тех, кто держит страну Россия у себя в кармане, поскольку эта страна – их собственность, нужно защищаться любой ценой. И плевать на то, что по этому поводу думают в мире. И все средства для этого хороши".

Вот в Сирии несколько лет назад народ взбеленился против своего "незаменимого и бессменного". Началась гражданская война, в которую с радостью включились исламские радикалы и террористы. Кто пришел в Сирии на помощь "незаменимому и бессменному"? Что в результате получили Россия и её народ? Две военные базы в Сирии, гибель своих военных, расходы на войну. А ещё проблемы в отношениях с Америкой, проблемы в отношениях с Турцией и ещё с несколькими странами региона. И это всё при том, что министр Шойгу объявил о полном уничтожении террористов в Сирии. На моей памяти за последние три года это четвёртое полное уничтожение (или полный разгром) террористов в Сирии, объявленное российскими властями. Вслед за этим президент Башар Асад (тот самый "бессменный и незаменимый") объявил, что, поскольку Россия успешно уничтожила террористов в его стране, то российские военные базы останутся в Сирии там на ближайшие 45 лет. Но, понимая, видимо, что без малого полвека грядущего российского военного присутствия в Сирии как-то не вяжутся с уже напрочь уничтоженными террористами, Асад объяснил ситуацию необходимостью устранить "дисбаланс сил, который наблюдался в мире последние четверть века": "Не следует думать, что роль России в Сирии ограничивается только борьбой с международным терроризмом".

Вам понятно? Подозреваю, что вскоре следует ждать и заявления белорусского пока ещё незаменимого о том, что роль России в его стране заключается не только в помощи в борьбе с оппозиционерами, не уважающими волю президента оставаться президентом любой ценой… а имеет гораздо более важные, но секретные цели.

Карабах далеко, а газ и миллиарды как-то ближе

И теперь вот Карабах. Собственно, не столько Карабах, сколько Азербайджан – Турция и Армения и её закулисные союзники. Прежде всего, Франция, со злющим на Путина Эммануэлем Макроном. Казалось бы, что может быть проще для России прекратить кровопролитие, ведь есть же ставшая рабочей нормой формулировка "принуждение к миру"? Войти в зону боев, наплевав на все противоборствующие стороны, и пусть только хоть один российский контрактник там погибнет! Но нет, нет российских миротворцев в Карабахе. Есть только телефонные переговоры президентов и премьеров и дежурные призывы все прекратить.

Знаете, почему? Потому что Турция. Говоря простым языком, Россия боится Турции и потому не хочет ввязываться в карабахский конфликт, где она точно окажется по другую сторону линии фронта. Посудите сами, каково состояние российско-турецких притязаний. Скажем, в той же Сирии Россия на одной стороне, а Турция – на другой. То есть и Россия, и Турция борются с террористами, но Россия с Ираном в одной лодке, а Турция, Саудия, Америка, ОАЭ в другой. Реджеп Эрдоган объявил, что готов начать новую военную операцию в Сирии и "очистить страну от террористов" (Шойгу он не слушает, что ли, ведь там всё давно уже очищено!). В Ливии, в подбрюшье Южной Европы в Средиземноморье, где Москва деловито поддерживает оружием, "добровольцами" из ЧВК, деньгами, просто добрым взглядом маршала Халифу Хафтара, который воюет против правительства страны, Анкара тоже выступает на другой стороне. Причём Турция не просто поддерживает противников Хафтара, но уже доставила в Ливию свои войска, силы ПВО, советников, пригнала флот... Более того, месяц назад подписано соглашение о создании в Ливии турецкой военно-морской базы.

Турция уверенно и без лишних церемоний ведет разведку нефти и газа на своём средиземноморском шельфе, а также на шельфе Кипра и Греции, да и Сирии тоже. Вспомним ещё убийство российского посла в Анкаре. И сбитый в Сирии российский штурмовик Су-24. Чем поплатилась за это Турция, положа руку на сердце? Разве что закупкой ракетных систем С-400 у России, да обещанием закупить новые. Строительством газопровода "Турецкий поток" для перекачки российского газа на продажу в Европу. Всё это "Газпром", дивиденды и в общем кое-что в бюджет. Единственное, что остается предположить: 2,5 миллиарда долларов за С-400 плюс копеечка от продажи газа в недрах для России важнее любого недовольства в сторону Турции. Карабах далеко, а газ и миллиарды как-то ближе.

Владимир Бекиш – блогер

Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с точкой зрения редакции