Президент Армении: признание независимости Карабаха возможно

Армения может признать независимость Нагорного Карабаха и оказать "прямое содействие" самопровозглашённой республике - в связи с последними действиями и заявлениями Азербайджана. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян. По его словам, Ереван добивается, чтобы Турция "отстранилась" от проблемы Карабаха, только после этого возможно возобновление переговоров о его статусе в прежнем формате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что Турция - союзник Баку - должна принимать участие в мирном урегулировании.

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики 5 октября обратились к ОБСЕ с заявлением о необходимости признать её независимость. "В сложившихся условиях международное признание является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе" - говорится в заявлении. Лидеры самопровозглашённой республики призвали мирное население покинуть города Азербайджана, в которых находятся военные объекты. Они утверждают, что по этим городам могут быть нанесены удары в ответ на обстрелы Степанакерта и других населённых пунктов в Нагорном Карабахе.

Накануне ракетному обстрелу был подвергнут азербайджанский город Гянджа. Власти Азербайджана заявляют и об обстрелах других городов, армянская сторона обстрелы отрицает.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана резко обострилась 27 сентября. Азербайджанские войска перешли в наступление - как утверждается, с целью вернуть контроль над территориями, который был утерян в начале 1990-х годов. В Баку сообщили о взятии ряда населённых пунктов. Обе стороны сообщают о потерях и жертвах среди мирного населения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявив, что у конфликта "нет военного решения". Столтенберг посетил в понедельник Турцию, которая заявляет о поддержке Азербайджана в конфликте и ранее критиковала призывы к перемирию со стороны России, США и Франции.

В Ереване в понедельник приземлился самолёт Ил-96, который находится в подчинении администрации президента Российской Федерации. Этот самолёт как правило обеспечивает полеты высокопоставленных российских чиновников. В правительстве Армении подтвердили факт прибытия самолёта, но затруднились сказать, кто прилетел. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на этот вопрос.