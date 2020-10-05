ОЗХО уведомила Россию о готовности сотрудничать по делу Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уведомила Россию о готовности к сотрудничеству с российскими экспертами по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.
В письме, которое генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас 2 октября направил постоянному представителю России при организации, говорится, что технический секретариат готов предоставить необходимую экспертную помощь. Это письмо стало ответом на запрос России о взаимодействии на уровне экспертов.
В письме гендиректора также содержится вопрос о том, какая именно экспертная помощь нужна России по этому делу.
Ранее техсекретариат ОЗХО сообщил, что по запросу Германии начал оказывать техническую поддержку по делу об отравлении Навального. Специалисты организации приезжали в Берлин, чтобы получить анализы Навального.
Российские власти критиковали организацию за то, что она, по их мнению, нарушила действующие нормы и не уведомила Россию о получении анализов Навального заранее. В заявлении МИД России даже говорилось, что в Москве уверены, что ОЗХО найдёт в анализах Навального отравляющее вещество "Новичок".
- Доклад ОЗХО по делу Навального пока не готов. Ранее представители стран ЕС, включая Германию, заявляли, что решение о возможных санкциях против России будет приниматься исходя из того, к каким выводам придёт организация. Лаборатории в Германии, Франции и Швеции ранее нашли следы вещества из группы "Новичок" в анализах Навального.
- При этом власти России выражают сомнения в том, что он был отравлен. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что врачи клиники "Шарите" не нашли в организме Навального следов отравляющих веществ. В заявлениях клиники, однако, однозначно говорилось об отравлении; не было определено конкретное отравляющее вещество –следы "Новичка" впоследствии обнаружила лаборатория бундесвера.
- Оппозиционер был госпитализирован в Омске 20 августа, 22 августа его перевезли в Германию. В сентябре Навального выписали, сейчас он проходит реабилитацию в Берлине. Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
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