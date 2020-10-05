ОЗХО уведомила Россию о готовности сотрудничать по делу Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уведомила Россию о готовности к сотрудничеству с российскими экспертами по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В письме, которое генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас 2 октября направил постоянному представителю России при организации, говорится, что технический секретариат готов предоставить необходимую экспертную помощь. Это письмо стало ответом на запрос России о взаимодействии на уровне экспертов.

В письме гендиректора также содержится вопрос о том, какая именно экспертная помощь нужна России по этому делу.

Ранее техсекретариат ОЗХО сообщил, что по запросу Германии начал оказывать техническую поддержку по делу об отравлении Навального. Специалисты организации приезжали в Берлин, чтобы получить анализы Навального.

Российские власти критиковали организацию за то, что она, по их мнению, нарушила действующие нормы и не уведомила Россию о получении анализов Навального заранее. В заявлении МИД России даже говорилось, что в Москве уверены, что ОЗХО найдёт в анализах Навального отравляющее вещество "Новичок".