В Киргизии - массовые протесты. Милиция применяет газ и гранаты

В понедельник в Бишкеке и нескольких других городах Киргизии десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отменить результаты прошедших в минувшие выходные парламентских выборов. Митинги организовали сторонники восьми оппозиционных партий, не прошедших 7-процентный барьер. Они заявили о массовых фальсификациях и подкупе избирателей.

На центральной площади Бишкека собрались около тридцати тысяч человек. На митинге было принято решение создать координационный совет оппозиции, первая цель которого - аннулировать результаты выборов. Избирательной комиссии страны был поставлен ультиматум - принять такое решение до полуночи. Кроме того на митинге звучали призывы к отставке действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, которого в СМИ называют "пророссийским".

Сотрудники правоохранительных органов, окружившие площадь, поначалу не вмешивались в происходящее. Ближе к вечеру они стали призывать митингующих разойтись. В МВД заявили, что "среди протестующих есть люди, употребляющие спиртные напитки и пытающиеся нарушить общественный порядок" и предупредили об отвественности за это лидеров оппозиции.

После того, как протестующие объявили о том, что остаются на площади бессрочно, милиция начала разгон, применив против людей водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По официальной версии властей, на такие действия пришлось пойти из-за того, что участники митинга пошли на штурм здания парламента. О количестве пострадавших и задержанных пока не сообщается.

По официальным данным ЦИК Киргизии, по итогам прошедших выборов в парламент страны прошли три пропрезидентские партии, которые набрали в общей сложности более 55% голосов, и только одна оппозиционная, с трудом преодолевшая 7-процентный барьер. Всего в выборах принимали участие 16 политических объединений.

Отмечается, что первые три партии поддерживают более глубокую интеграцию с Евразийским экономическим союзом и более тесные связи с Россией, а среди кандидатов от партии "Биримдик", получившей, по данным ЦИК, 24,5% голосов, были брат президента Асылбек Жээнбеков и несколько высокопоставленных членов нынешнего парламента.

Лидеры проигравших партий назвали прошедшие выборы "самыми грязными" в истории страны и заявили, что зафиксировали массовые нарушения на всех избирательных участках. В частности, наблюдатели от оппозиции сообщали о микроавтобусах, перевозящих одни и те же группы людей с участка на участок.

Согласно докладу ОБСЕ, выборы были "в целом проведены хорошо, и кандидаты могли свободно агитировать, но заслуживающие доверия утверждения о подкупе голосов остаются серьёзной проблемой". В ОБСЕ также подчеркнули, что отсутствие прозрачности в финансировании избирательных кампаний и "запрет на некоторые формы пожертвований" поставили в невыгодное положение ряд оппозиционных партий.