Исследование: смертность от COVID-19 в Москве может быть занижена вдвое

Официальные данные о смертности от коронавируса в Москве могу быть занижены в два раза, сообщает издание Baza со ссылкой на исследование учёных НИИ организации и информатизации здравоохранения и Института демографии РАН.

В исследовании под названием "Причины смерти москвичей до и в период пандемии COVID-19" специалисты отмечают странности официальной статистики: например, с февраля по март этого года от ожирения скончались 14 москвичей, в то время как с апреля по май, в пик пандемии - уже 67. При этом у большинства из умерших был коронавирус, но его записали как "сопутствующее заболевание".

Учёные признают, что люди, страдающие ожирением, которое плохо виляет на дыхательную систему, изначально находятся в группе риска и намного тяжелее переносят COVID-19. Тем не менее, по словам руководителя отдела демографии НИИ организации здравоохранения Аллы Ивановой, "есть основания полагать, что в большинстве описываемых случаев основной причиной смерти был именно коронавирус". Иванова подчеркнула, что нередко статистика по смертности отражает не реальную ситуацию, а показатели, которые запланировали чиновники.

Кроме как от ожирения, с апреля по май москвичи стали значительно чаще умирать от пневмоний "без уточнённого возбудителя" и сахарного диабета 2-го типа, причём женщины - чаще почти в два раза. У большинства из них COVID-19 был также "сопутствующим заболеванием", не попавшим в официальную статистику смертности от коронавируса.

В число болезней, смертность от которых резко выросла в период пандемии, вошли также хронический тубулоинтерстициальный нефрит, поликистоз почек, хроническая ишемическая болезнь сердца, поражение сосудов мозга, инфаркт мозга и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Если пересмотреть статистику смертности москвичей по методике, которую авторы исследования считают верной, то с апреля по май в Москве от коронавируса умерли 5 тысяч 542 человека - это больше, чем озвучивает оперативный штаб мэрии столицы за всё время пандемии, с учётом лета и сентября. По официальным данным, на 5 октября в Москве от COVID-19 умерли 5 тысяч 370 пациентов.

Департамент здравоохранения Москвы отрицает занижение данных о смертности от коронавируса. "Всем без исключения пациентам с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него в случае смертельного исхода проводится патологоанатомическое исследование. В ежемесячный отчёт по смертности от коронавируса включаются все пациенты, у которых COVID-19 послужил основной или сопутствующей причиной смерти", - заявили в пресс-службе ведомства.