Путин - Клинтону: "На вашем месте я сделал бы с Ираком то же самое"

Издание "Медуза" опубликовало переводы ещё нескольких бесед Владимира Путина и Билла Клинтона, которые состоялись в период с середины 1999-го года и до конца 2000-го. Ранее эти беседы на английском языке были выложены на сайте цифровой библиотеки Клинтона.

Из новых фрагментов следует, что Путин, когда ещё был премьер-министром России, просил Центральный банк страны девальвировать рубль, а также обещал тогдашнему президенту США решить вопрос с освобождением из-под стражи американского гражданина Эдмонда Поупа, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже. По российским законам Путин не имел права делать ни того, ни другого.

Согласно опубликованным переводам, несколько бесед между премьер-министром России и президентом США касались различных вооружённых конфликтов. В одной из них Путин сообщил, что семья президента Чечни Аслана Масхадова, которого позже в России официально объявят террористом и ликвидируют в ходе операции спецслужб, находится под защитой российских властей, хотя об этом, по словам Путина, "никто не знает".

Говоря с Клинтоном о вооружённом конфликте в Приднестровье, Путин заверял, что хочет вывести российские войска с этой территории, но ему якобы мешает это сделать президент непризнанной республики Игорь Смирнов, который, по словам российского премьера, "связан с криминальными элементами". "Медуза" отмечает, что Смирнов оставил свой пост в конце 2011 года, но российские войска из Приднестровья не выведены до сих пор.

В более поздних беседах с Клинтоном, когда Владимир Путин уже стал президентом России, он признался президенту США "не для протокола", что поддерживал бомбёжки Ирака американской армией и на месте Клинтона "сделал бы то же самое".

Ранее в понедельник издание "Медуза" опубликовало стенограмму встречи Клинтона и Путина, на которой, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск". Согласно стенограмме, Путин во время разговора дважды рассуждает о своём рейтинге, опасаясь его возможного падения. Из ещё одного фрагмента следует, что Путин был готов обсуждать с руководством США сценарии отстранения от власти президента Югославии Слободана Милошевича.

"Медуза" снабдила расшифровки бесед примечанием, что речь Путина прошла через двойной перевод, поскольку на сайте Клинтона его реплики приведены в переводе на английский. Иными словами, в реальности российский президент мог использовать какие-то другие, хотя и близкие по смыслу, выражения.