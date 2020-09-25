Путин предложил США "обменяться гарантиями невмешательства"

Владимир Путин предложил Соединённым Штатам "обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы". Заявление об этом опубликовано в пятницу на сайте Кремля. Оно не приурочено к каким-то конкретным событиям.
В центре заявления российского президента - предложение разработать "комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности". В документе говорится о необходимости "перезагрузки" отношений России и США в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий.
Предлагается, в частности, обеспечить работу каналов связи между Москвой и Вашингтоном "по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты". Предлагается также заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. О гарантиях невмешательства в выборы говорится, что они должны быть даны "во взаимоприемлемой форме" и затрагивать сферу информационно-коммуникационных технологий. Также Путин предлагает заключить глобальную договорённость о ненанесении первыми удара с использованием компьютерных технологий.
Реакции американской стороны на заявления Кремля пока не последовало.
- Соединённые Штаты неоднократно обвиняли Россию в подрывных действиях в сфере информационных компьютерных технологий - от масштабных кибератак на инфраструктуру других стран (в частности, Украины и Грузии, но и самих США) и международных организаций и хакерских атак (в том числе на серверы Демократической партии в 2016 году - один из главных эпизодов российского вмешательства в выборы в США) до деятельности так называемых "фабрик троллей", размещения "фейковых новостей" в интернете, использования соцсетей для вмешательства в выборы и другие политические процессы в зарубежных странах. В причастности к кибератакам обвиняются, в частности, сотрудники российских спецслужб, в особенности Главного управления Генштаба (ГРУ), а также так называемого Агентства интернет-исследований, связанного с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным.
- В целом, именно деятельность российских структур в сфере информационно-коммуникационных технологий - главный пункт обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США. Кремль отрицает все обвинения. Российские власти в свою очередь обвиняют Соединённые Штаты во вмешательстве в выборы в России (как правило, под ним имеются в виду критические публикации в американских СМИ).
- Washington Post в 2019 году писала, что США разработали план ответной кибератаки против России. А в нынешнем году президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 отдал распоряжение провести кибератаку против Агентства интернет-исследований. Об этом он рассказал в интервью Washington Post. Ранее газета сообщала, что США удалось отключить офис "фабрики троллей" от интернета в день проведения промежуточных выборов в Соединённых Штатах.
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