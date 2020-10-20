Лицом к событию. Черная хакерская рука Москвы

Тяжелые обвинения против шестерых сотрудников ГРУ РФ, которые служат в подразделении 74455. Минюст США заявляет о попытках российских спецслужб влиять на ход выборов в США и Франции, вредить экономике Украины, подрывать имидж ряда грузинских компаний, вмешиваться в ход проведения Олимпийских игр в Пхенчане, мешать расследованию отравления Скрипалей. О весомости этих обвинения - один из авторов книги "Битва за рунет" Андрей Солдатов (на связи из Вены), журналист Питер Залмаев (на связи из Вашингтона), аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.
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