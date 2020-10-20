Время Свободы: Неуверенное выступление перед непонятным опросом
Владимир Зеленский накануне местных выборов в Украине выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде***Лидеры белорусской оппозиции возмущены призывами освобожденного из СИЗО КГБ бизнесмена Юрия Воскресенского к диалогу с нынешними властями***Владимир Путин не приехал, как планировалось, на торжества по поводу 75-летия освобождения Белграда и открытие храма Святого Саввы
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