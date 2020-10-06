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ФСБ сообщила о задержании военного за передачу гостайны Эстонии

ФСБ задержала российского военнослужащего в Смоленске и его брата в Пскове по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По сведениям спецслужбы, оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Брат военного постоянно проживал в Эстонии. Оба подозреваемых заключены под стражу.

Наказание за госизмену предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

По данным правозащитников "Команды 29", за 20 лет за госизмену и шпионаж в России осудили около 100 человек.

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