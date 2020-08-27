В Барнауле по делу о госизмене арестован военнослужащий РВСН

В Барнауле по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ФСБ. Имя задержанного не сообщается. По данным спецслужбы, подозреваемый собирал и передавал сведения, составляющую государственную тайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Задержанный военнослужащий заключен под стражу. По статье "Государственная измена" ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы уголовных дел по этой статье всегда засекречены.

"Открытые медиа" предполагают, что задержанного зовут Сергей Сидорчук. На его странице в социальной сети "ВКонтакте" есть фотографии в военной форме, а на некоторых фото стоит геометка закрытого посёлка "Сибирский" в Алтайском крае, где находится 35-я ракетная дивизия РВСН (войсковая часть 52 929).