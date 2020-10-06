Правозащитники требуют прекратить проведение "обысков устрашения"

"Мемориал", "Открытая Россия" и фонд "Общественный вердикт" в совместном заявлении потребовали прекратить использовать обыски для запугивания граждан и пересмотреть статьи Уголовно-процессуального кодекса о порядке их проведения. Об этом сообщает "Новая газета".
Заявление было выпущено после трагедии в Нижнем Новгороде, где главный редактор местного независимого издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила акт самосожжения перед зданием МВД после обыска в её квартире.
Практика проведения "обысков устрашения" должна быть прекращена, иначе будет сломано ещё множество судеб", – призывают авторы обращения.
В заявлении правозащитники обращают внимание на "лазейки" в законодательстве. Так, допускается проведение обыска в жилом помещении без судебного решения "в исключительных случаях". В результате каждый второй обыск становится неотложным. Суды же не вдаются в подробности дел и "штампуют" постановления в пользу следствия, говорится в заявлении.
Также отмечается, что само проведение обыска превращается в инструмент запугивания. "Его уже почти традиционно проводят ранним утром. Зачастую обыск сопровождается выносом или распилом входной двери".
У обыскиваемых и членов их семей изымают всю компьютерную технику, все телефоны и носители данных и не возвращаются годами. "Такой обыск, по сути, мало отличается от грабежа", – говорится в заявлении.
Активисты "Мемориала", "Общественного вердикта" и "Открытой России" предлагают представителям гражданского общества, адвокатского сообщества, юристам объединить усилия и выработать пакет требований к власти, которые бы стали не только данью памяти Ирины Славиной, но позволили бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде.
- Главный редактор независимого издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила акт самосожжения 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о "нежелательной организации", у неё изъяли всю технику, то есть все средства производства.
- Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по развитию гражданского общества считает, что действия правоохранительных органов необходимо проверить по статьям о превышении должностных полномочий и о доведении до самоубийства.
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