Правозащитники требуют прекратить проведение "обысков устрашения"

"Мемориал", "Открытая Россия" и фонд "Общественный вердикт" в совместном заявлении потребовали прекратить использовать обыски для запугивания граждан и пересмотреть статьи Уголовно-процессуального кодекса о порядке их проведения. Об этом сообщает "Новая газета".

Заявление было выпущено после трагедии в Нижнем Новгороде, где главный редактор местного независимого издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила акт самосожжения перед зданием МВД после обыска в её квартире.

Практика проведения "обысков устрашения" должна быть прекращена, иначе будет сломано ещё множество судеб", – призывают авторы обращения.

В заявлении правозащитники обращают внимание на "лазейки" в законодательстве. Так, допускается проведение обыска в жилом помещении без судебного решения "в исключительных случаях". В результате каждый второй обыск становится неотложным. Суды же не вдаются в подробности дел и "штампуют" постановления в пользу следствия, говорится в заявлении.

Также отмечается, что само проведение обыска превращается в инструмент запугивания. "Его уже почти традиционно проводят ранним утром. Зачастую обыск сопровождается выносом или распилом входной двери".

У обыскиваемых и членов их семей изымают всю компьютерную технику, все телефоны и носители данных и не возвращаются годами. "Такой обыск, по сути, мало отличается от грабежа", – говорится в заявлении.

Активисты "Мемориала", "Общественного вердикта" и "Открытой России" предлагают представителям гражданского общества, адвокатского сообщества, юристам объединить усилия и выработать пакет требований к власти, которые бы стали не только данью памяти Ирины Славиной, но позволили бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде.