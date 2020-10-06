СК завёл дело об истязании детей в монастыре, захваченном Сергием

Следственный комитет России завёл уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который захвачен бывшим схиигуменом РПЦ Сергием. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следователей, с 2004 по 2019 год неустановленные лица регулярно избивали семерых детей, проживавших на территории монастыря. В ведомстве сообщают, что насилие применялось в качестве воспитательных мер. Из-за того, что четверо пострадавших проживали в монастыре без своих законных представителей, следователи также завели дело о халатности в отношении неустановленных чиновников, занимающихся безнадзорными и беспризорными детьми.
В июле этого года Русская служба "Би-би-си" опубликовала рассказы бывших послушников и послушниц монастыря. По словам молодых людей, в детстве их подвергали физическому и психологическому насилию в стенах религиозной общины.
Ранее Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви лишенного сана схиигумен Сергия, самовольно захватившего женский монастырь. Он перестанет быть монахом.
- Бывший схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения. Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил его сана.
- После решения суда Сергий записал видеообращение, в котором выступил с антисемитскими заявлениями, а также назвал президента России Владимира Путина и его окружение предателями и изменниками родины.
- В июне Сергий взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Он также выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть", и призвал "не ходить на пункты голосования". Сергий потребовал от президента передать ему власть в стране.
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