СК завёл дело об истязании детей в монастыре, захваченном Сергием

Следственный комитет России завёл уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который захвачен бывшим схиигуменом РПЦ Сергием. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следователей, с 2004 по 2019 год неустановленные лица регулярно избивали семерых детей, проживавших на территории монастыря. В ведомстве сообщают, что насилие применялось в качестве воспитательных мер. Из-за того, что четверо пострадавших проживали в монастыре без своих законных представителей, следователи также завели дело о халатности в отношении неустановленных чиновников, занимающихся безнадзорными и беспризорными детьми.

В июле этого года Русская служба "Би-би-си" опубликовала рассказы бывших послушников и послушниц монастыря. По словам молодых людей, в детстве их подвергали физическому и психологическому насилию в стенах религиозной общины.

Ранее Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви лишенного сана схиигумен Сергия, самовольно захватившего женский монастырь. Он перестанет быть монахом.