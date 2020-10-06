В Москве приостановят льготный проезд для школьников и пожилых

В Москве с 9 октября приостановят льготный проезда для школьников и бесплатный проезд для людей старше 65 лет в общественном транспорте. Соответствующий указ выпустил мэр города Сергей Собянин в связи ростом случаев заражения COVID-19.



Согласно указу, действие социальных транспортных карт для школьников приостанавливается до окончания внеплановых двухнедельных каникул - 18 октября. Москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями не смогут ими воспользоваться до 28 октября. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском", - говорится в блоге московского мэра.

На прошлой неделе мэр Москвы отмечал, что ситуация с COVID-19 в городе близка к критической и что, если каникулы и частичный переход на дистанционную работу не помогут, власти могут ввести более жёсткие ограничения.

По данным оперативного штаба на утро вторника, в Москве за сутки выявили 4082 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (вчера 3537). В России впервые за пять месяцев выявили более 11 с половиной тысяч новых случаев COVID-19.