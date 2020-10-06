Зеленский – о Хабаровске, Навальном и диалоге с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe дал оценку отношений Украины и Евросоюза, рассказал о переговорах с Россией по вопросу Донбасса, сказал о своём видении протестов в Беларуси и в Хабаровске.

По словам Зеленского, курс Украины остаётся неизменным – в перспективе вступить в Евросоюз. От ЕС президент Украины ожидает большей поддержки интеграционных устремлений.

Как сказал президент Украины, выборы на неподконтрольных сейчас Киеву территориях Донбасса невозможны без возвращения границы с Россией под контроль Украины.

Отвечая на вопрос об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, Зеленский сказал, что для того, чтобы сделать "выводы" по этому делу, ему необходимы "детали", которых он ждёт от Германии. При этом Зеленский отказался прямо ответить на вопрос о том, убивает ли президент России Владимир Путин людей, – он сказал, что для решения ряда важных вопросов необходимо сохранять возможность диалога с Путиным. В качестве примера он привёл освобождение пленных. "Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить целостность Украины, вернуть наши территории", – сказал Зеленский. Он обвинил своих оппонентов и лояльные им СМИ в том, что они пытаются помешать достижению договорённостей.

Говоря о событиях в Хабаровске, Зеленский отметил, что у людей, которые выходят там на улицы, есть своё мнение, и "промывание мозгов" со стороны российских властей на них не действует. Похожую ситуацию Зеленский наблюдает в Беларуси. "Если люди хотят перемен, значит, пришло время перемен", – сказал он, однако затруднился ответить на вопрос о том, возможен ли в России такой взрыв возмущения, как в Беларуси.

Зеленский раскритиковал идею "русского мира", отметив, что язык – это не тот вопрос, вокруг которого следует объединять людей против людей, которые говорят на другом языке. По его словам, большинство русскоязычных жителей Украины – патриоты этой страны.

Зеленский дал интервью в преддверии саммита ЕС-Украина, который 6 октября проходит в Брюсселе.