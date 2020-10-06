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Удальцов отсудил в ЕСПЧ 12 800 евро за его задержания 2011 году

Сергей Удальцов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил российскому оппозиционеру и лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову 12800 евро компенсации, за его задержания в конце 2011 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд посчитал, что в отношении Удальцова было нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливое судебное разбирательство. Оппозиционер считает, что его преследовали по политическим мотивам. 4 декабря 2011 года в день выборов в Государственную думу России Удальцова задержали и арестовали на пять суток. Оппозиционер собирался отправиться на разрешённый митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах. После ареста он объявил голодовку. 8 декабря Удальцова перевели в больницу, а 10 декабря, после выписки, его вновь задержали и арестовали на 15 суток. Лидер "Левого фронта" считает, что это было сделано, чтобы не допустить его участия в протестных акциях.

Ранее Верховный суд России отказался отправлять на пересмотр уголовное дело в отношении Удальцова и активиста Леонида Развозжаева, осуждённых по обвинению в организации массовых беспорядков из-за акции на Болотной площади в Москве в 2012 году.

6 мая 2012 года, за день до инаугурации президента Владимира Путина, во время акции оппозиции на Болотной площади произошло столкновение протестующих с ОМОНом. Около 400 демонстрантов были задержаны. Впоследствии больше тридцати из них подверглись уголовному преследованию и были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Большая часть арестованных были активистами левых движений и организаций. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов получил по "Болотному делу" четыре с половиной года лишения свободы – суд признал его организатором беспорядков. Ближайший соратник Удальцова Леонид Развозжаев получил такой же срок по аналогичному обвинению.

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