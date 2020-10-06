Новый социальный лифт. Уборщица и водитель пришли к власти под Костромой

Водитель автобуса, глава почтового отделения, егерь, продавец, уборщица. В Костромской области, где по итогам прошедших выборов сменилась половина глав поселений, к власти на местах пришли люди с самыми неожиданными профессиями. Правда, некоторые побеждать на выборах и не планировали, а баллотировались как массовка. Выборы были под угрозой срыва, ведь в них никто не хотел участвовать в качестве кандидата. В двух поселках Костромской области, где недавно сменилась местная власть, побывал корреспондент Радио Свобода.

Во всей начальной школе деревни Повалихино Костромской области учится 8 человек, двое каждый день приходят из соседней деревни, до неё около километра. Учеников постарше возят на автобусе в школу в Чухлому, районный центр, до него 19 километров. Директор повалихинской школы Людмила Пожилова - единственная учительница. Все предметы на ней: от русского языка и математики до немецкого и физкультуры. Детского сада в Повалихине нет, поэтоме дети зачастую идут в первый класс неподготовленными, некоторые даже не умеют читать. Помимо директора, из персонала в школе ещё 2 человека: повар и ответственная за отопление здания. До начала занятий она топит печи в школе. Газа в районе нет.

Совмещение директором школы и должности главы участковой избирательной комиссии - распространённая практика. Участок номер 548 - единственный в Повалихинском сельском поселении. Людмила Пожилова лично принимает участие в подсчёте бюллетеней. На ее участке и произошла демократическая смена власти.

Помимо Повалихино в поселении почти 3 десятка деревень, но в сумме это менее 400 жителей, что сопоставимо с городским многоквартирным домом. На выборах главы 13 сентября проголосовали 135 человек - и это больше, чем обычно.

- Удивительно, что много пришло молодёжи, - вспоминает день голосования Людмила Пожилова. - Обычно идут люди старшего возраста и среднего возраста. А в этом году молодёжь проявила активность.

На внезапную победу на выборах уборщицы Марины Удгодской (87 голосов против 48 в поддержку теперь уже бывшего главы Николая Локтева) обратили внимание журналисты телеграм-канала “Подъём”. Им в своём первом в жизни интервью новоизбранная глава поселения и заявила, что шла техническим кандидатом и даже никогда не работала с документами:

“Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич [прежний глава]. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить”, - прокомментировала свою победу Марина Удгодская.

Впрочем, уборщица, никогда, по её словам, не работавшая с документами, де-юре в местном самоуправлении уже 5 лет, она депутат Чухломского районного совета на непостоянной основе.

Деревню вскоре заполонили журналисты, а Удгодская впредь была осторожнее в комментариях. От журналистов скрывалась дома, куда пустила лишь съёмочную группу областного телевидения. Им Удгодская пожаловалась на чрезмерное внимание: десятки звонков в день, на которые она перестала отвечать. Не ответила победительница голосования и на звонки Радио Свобода.

Зачистка в администрации

Николай Локтев в свой последний рабочий день в качестве главы поселения отбивался от журналистов на крыльце здания администрации - одноэтажного деревянного дома с выцветшим, явно вручную нарисованным гербом России на фронтоне. Бывший глава разочарован выбором соседей, устроивших протестное голосование. Локтев уверяет, что просил выдвинуться против себя всех депутатов поселения - но все отказывались. Удгодская была последней и согласилась, когда выборы уже были под угрозой срыва. Локтев уверен: никто не захотел брать на себя ответственность за всё поселение. А работу преемнице, по его словам, он сильно упростил:

- Все проблемы большие мы решили в поселении: были проблемы с водоснабжением, дорога весной была похуже, сейчас подремонтировали. Марине Удгодской я обещал помогать, подсказывать. Живём мы здесь, и проблем не будет, я думаю. Отношения нормальные у нас, - уверяет Николай Локтев.

На выборы он шёл от партии “Единая Россия”. Удгодская - тоже в её составе, а на должность главы поселения её выдвигала “Партия пенсионеров за социальную справедливость”. Глава костромского регионального отделения партии Валерий Громов признаётся: до выборов с Удгодской лично никто из партии не встречался. Больших усилий стоило и связаться с ней после победы. Хотя, по его словам, она изначально сама предложила “Партии пенсионеров” свою кандидатуру. Принадлежность к “Единой России” Громова и его коллег не смутила. Весь документооборот по регистрации кандидата вели дистанционно. Партия поверила в человека:

Сейчас она спряталась от всех, замкнулась, но это защитная реакция

- Это же не простой процесс - участие в выборах! Но она пошла на это, значит, она хотела. Сейчас она спряталась от всех, замкнулась, но это защитная реакция. Она хотела в душе и желала быть активным членом общества. Тем более она работала в администрации, она видела эту работу, видела, как и что делает глава сельского поселения, - считает Валерий Громов.

“Люди ждут перемен”

Посёлок Сусанино в Костромской области расположен на холме, от шоссе к нему ведет грунтовая дорога с резким подъёмом в гору. Архитектурная доминанта деревни - церковь конца XVII века, рядом с ней здание администрации с советскими барельефами и памятник Ленину, спрятавшему руки в карманы

“Торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав Сусанинского муниципального района,” читал 1 октября присягу новый сусанинский глава Сергей Давыденко, 19 лет проработавший водителем автобуса.

У пришедших на торжественное собрание после инаугурации в холле ДК просят подписать обращение о необходимости ремонта этого самого холла. На стенах коридора висят картины со сценой подвига Ивана Сусанина и портрет Алексея Саврасова: в Сусанине расположена та самая церковь с его знаменитой картины “Грачи прилетели”. В ней до сих пор располагается музей Сусанина, хотя сейчас дирекция готовится к переезду: здание передают РПЦ.

Давыденко теперь - своеобразная третья достопримечательность посёлка. После нескольких интервью он объявил, что не будет общаться с прессой до момента вступления в должность. Из автобусного предприятия Давыденко уже уволился, а до инаугурации успел забежать в новый кабинет и подписать пару документов.

Предыдущий владелец кабинета провёл на посту главы района 20 лет.

- Засиделся он, - считает Сергей Давыденко. - Люди ждут перемен. По всей России у нас умирают сёла, деревни. Мне бы хотелось эту тенденцию остановить: чтобы молодёжь здесь оставалась, чтобы было развитие туризма, частного предпринимательства. Потому и принял решение участвовать в выборах. Люди поддержали. Будем участвовать активно в региональных и федеральных программах, искать поддержку для развития.

На предыдущих выборах бывшему главе тоже противостоял единственный кандидат, внезапно приехавший для участия из регионального центра. Новоявленный глава района уверяет, что шёл на выборы не как технический кандидат. Общественную деятельность начинал как старший по дому, 4 года назад избрался в совет депутатов посёлка, помог жителям с детской площадкой - как раз за зданием ДК, где прошла инаугурация. Избиратели, по его словам, и посоветовали идти выше. Давыденко говорит, что верил в свою победу, хоть и не готовился к управлению. Сейчас ему активно помогает региональная администрация и партия.

В главы посёлка Давыденко выдвинула “Справедливая Россия”. От них же 4 года назад он шёл в депутаты.

- У людей есть желание изменить мир к лучшему, несмотря на то, что их профессия, может быть, не рассчитана на занятие политикой, но они из жизни, из нашего окружения, участвуют в выборах серьёзного уровня и показывают достойный результат. Для политика уровня местного самоуправления не надо иметь специальное образование, важнее желание работать добросовестно и отчитываться перед жителями за свои поступки, - уверен глава регионального отделения СР Александр Плюснин.

На агитацию ушло всего 2 недели. Давыденко рассказывает, что провёл несколько встреч с избирателями - и этого хватило для победы.

“Умное голосование” на селе

Партийная принадлежность на выборах местного уровня не играет решающей роли, хотя недовольство “Единой Россией” довольно высокое, уверен политолог, глава Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин. Технический кандидат, как в Повалихине, не вызовет опасений, если все избиратели с ним давно знакомы и доверяют ему. Зато к бывшему главе, видимо, были претензии. Отсюда - протестное голосование по остаточному принципу и неожиданная победа уборщицы. Само по себе участие в выборах продавца, егеря и людей других далеких от политики профессий - следствие утечки кадров в большие города. У тех же, кто остался, мотивация для участия небольшая:

Если в соответствии с принципами местного самоуправления глава сельского поселения - это человек вполне самодостаточный, то по факту это человек, который полностью подчиняется главе районной администрации

- Они понимают, что должны будут встроиться в некую вертикаль власти и выполнять указания всех своих вышестоящих начальников, зависеть от их воли, а не от своих избирателей. Если в соответствии с принципами местного самоуправления глава сельского поселения - это человек вполне самодостаточный, то по факту это человек, который полностью подчиняется главе районной администрации, должен постоянно к нему ходить на приём, что-то выпрашивать, потому что собственного бюджета у него практически нет и он во всём зависит от начальника. Точно так же глава района во всём зависит от губернатора, а губернатор - от президента, - объясняет Николай Сорокин.

В прогнозах о политической карьере новоявленных глав поселений и районов политолог осторожен: возможно, те найдут себя в местном самоуправлении и получат ещё большую поддержку избирателей к следующим выборам, если только не откажутся от должности, а система их не отторгнет:

- Это зависит от многих факторов: от них самих, насколько они готовы встраиваться в эту систему и играть по её правилам, от того, насколько они будут чувствовать поддержку своих избирателей, - считает Сорокин.

Марина Удгодская вступила в должность, прервав обет молчания. Отказываться от полномочий главы она не стала. За это, кстати, Избирком потребовал бы с неё компенсацию на перевыборы. А в Чухломский районный суд, тем временем, поступил иск об отмене итогов голосования. Экс-глава Повалихина Локтев счёл, что его право на агитацию было нарушено, а итоги голосования на дому, возможно, сфальсифицированы: “Редакцией местного печатного издания было отказано в размещении агитационных материалов, не был установлен порядок предоставления печатными изданиями печатных площадей, не осуществлялось информирование избирателей о проводимой избирательной компании, имелись возможные фальсификации процедуры голосования вне помещения для голосования, имелось меньшее число бюллетеней, полученных избирательными комиссиями по отношению к числу бюллетеней, выданных избирателям, активная агитация в день голосования в поддержку одного из кандидатов,” - цитирует издание “Московский комсомолец в Костроме” заявление Локтева. Суд принял иск к рассмотрению.