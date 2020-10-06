Канцлер Германии встретилась со Светланой Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась во вторник в Берлине с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Как сообщалось перед встречей в телеграм-канале Тихановской, "на повестке будет участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси".

В канцелярии Меркель ранее заявляли, что Меркель примет Тихановскую как одного из лидеров белорусской оппозиции. Германия, как и другие страны ЕС, не признали легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси 9 августа. Ранее Тихановская встречалась также с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву, а также выступала в Европарламенте. Сторонники Тихановской уверены, что именно она набрала большинство голосов на выборах, сама она называла себя "единственным лидером, который избран белорусским народом". Главное требование протестов в Беларуси, которые продолжаются уже почти 2 месяца - организация новых выборов. Лукашенко против.

Накануне Светлана Тихановская встретилась с журналистами и представителями белорусской диаспоры в Германии. Она сравнила события в Беларуси с событиями, предшествовашими падению Берлинской стены.

Во вторник стало известно, что посол Германии покинет Минск для консультаций. Днём ранее Беларусь покинули послы Польши и Литвы, уедут главы диппредставительств ряда других стран ЕС. 2 октября власти Беларуси потребовали от Литвы и Польши, которые в Минске обвиняют в поддержке акций протеста, сократить число сотрудников посольств.