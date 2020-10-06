В Авачинской бухте на Камчатке погибли более 95% морских организмов

В Авачинской бухте у берегов Камчатки из-за загрязнения воды неустановленным веществом погибли 95% морских организмов. Об этом заявили специалисты камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, проводившие погружение в водах бухты. По их словам, массовая гибель организмов наблюдается на глубине от 10 до 15 метров.

Во вторник на официальном сайте Камчатского края появились данные о том, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который находится недалеко от места загрязнения, обнаружили повреждения защитных сооружений. По официальным сведениям, на полигоне хранится около 108 тонн пестицидов и ядохимикатов. В российском отделении Greenpeace, которое ещё в 2014 году предупреждало об опасности полигона для окружающей среды, отметили, что "охраны там не было никогда".

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что "прямо сейчас на Козельском полигоне находится группа специалистов, которая снимает пробы, проводит замеры и анализирует целостность конструкций". Он назвал полигон "самым очевидным ответом на вопрос, где может быть источник загрязнения".

В свою очередь "Новая газета" отмечает, что хранилище ядохимикатов оборудовали в конце 70-х годов прошлого века и зарыли в него более 100 тонн "химии", оставшейся от сельхозпредприятий, в частности - 20 тонн мышьяка, которого достаточно, чтобы отравить всю северную акваторию Тихого океана. В 2006 году опасность полигона для окружающей среды обсуждалась на совещании в региональной администрации, поскольку в пробах почв и родников ниже полигона были обнаружены ядохимикаты, пестициды и даже тяжелые металлы. Но посовещавшись, чиновники решили не вывозить химикаты для утилизации, а укрепить полигон.