Росстат выделил почти 6 млн рублей на новую методику подсчёта бедных 

Росстат выделил 5 миллионов 760 тысяч рублей на развитие методики подсчёта бедных в России, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно тендеру, подрядчик должен разработать рекомендации по составу и алгоритмам формирования показателей, характеризующих уровень и динамику бедности. Внедрение обновленных алгоритмов должно способствовать более точной статистике.

В сентябре Росстат сообщал, что число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны.

До этого ведомство сообщало, что каждый пятый ребёнок в России живёт в семье с доходами ниже прожиточного минимума.

В июле Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она перенесена на 2030 год. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".