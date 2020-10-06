Дональд Трамп готовится к новым дебатам с Джо Байденом

Президент США Дональд Трамп, выписавшийся 5 октября из военного госпиталя, где проходил лечение от COVID-19, написал в Твиттере, что с нетерпением ожидает новых дебатов со своим соперником, кандидатом от демократов - Джо Байденом, которые назначены на 15 октября. Это будет прекрасно, написал Трамп.

Телеканал CNN сообщил, что лечащий врач Трампа считает состояние здоровья президента "по-прежнему, очень хорошим" и заявляет, что у главы Белого дома не проявляются никакие симптомы заболевания.

Критики Трампа утверждают, что он превратил Белый дом в "рассадник коронавируса". Только в результате церемонии 26 сентября на лужайке Белого дома - тогда президент представил свою кандидатуру на пост судьи в Верховном суде США - несколько участников мероприятия заразились коронавирусом. Через несколько дней и сам президент оказался в больнице.

Вечером во вторник появилась очередная новость о том, что ещё один сотрудник пресс-службы президента дал положительный результат при тестировании на коронавирус. Таким образом, по-меньшей мере, три сотрудника пресс-службы, вместе с её руководителем, находятся на карантине и работают из дома, сообщают американские СМИ.