Лицом к событию. Лицом к событию Правительство под ударами "второй волны"
Адекватно ли действует власть? Проблемы экономики во время пандемии обсуждают Андрей Нечаев, Сергей Хестанов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30904961.html
Другие материалы
-
-
20 октября 2020
Лицом к событию. Черная хакерская рука Москвы
-
19 октября 2020
Лицом к событию. Введение единомыслия в России
-
16 октября 2020
Лицом к событию. Пригожин и Ливия: меня там не было
-
15 октября 2020
Лицом к событию. Кремль перестанет общаться с Европой?
-
13 октября 2020
Лицом к событию. Вирус снова пришел: за рейтингом Путина?