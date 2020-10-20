Время Свободы: "Они даже репрессивные статьи писать не умеют!"

Суд по уголовному делу Юлии Галяминой, обвиняемой по статье о нарушении правил массовых мероприятий, перенесен из-за невозможности провести открытое заседание***Министерство юстиции США обвинило нескольких российских офицеров в хакерских атаках в разных странах, причинивших ущерб в миллиарды долларов***Со стены дома в Петербурге демонтированы таблички, установленные в память о его жильцах, репрессированных в годы Большого террора