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Время Свободы

Время Свободы: "Они даже репрессивные статьи писать не умеют!"

Время Свободы: "Они даже репрессивные статьи писать не умеют!"
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Время Свободы: "Они даже репрессивные статьи писать не умеют!"

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Суд по уголовному делу Юлии Галяминой, обвиняемой по статье о нарушении правил массовых мероприятий, перенесен из-за невозможности провести открытое заседание***Министерство юстиции США обвинило нескольких российских офицеров в хакерских атаках в разных странах, причинивших ущерб в миллиарды долларов***Со стены дома в Петербурге демонтированы таблички, установленные в память о его жильцах, репрессированных в годы Большого террора

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