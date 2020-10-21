Время Свободы: "Они даже репрессивные статьи писать не умеют!"
Суд по уголовному делу Юлии Галяминой, обвиняемой по статье о нарушении правил массовых мероприятий, перенесен из-за невозможности провести открытое заседание***Министерство юстиции США обвинило нескольких российских офицеров в хакерских атаках в разных странах, причинивших ущерб в миллиарды долларов***Со стены дома в Петербурге демонтированы таблички, установленные в память о его жильцах, репрессированных в годы Большого террора
Другие материалы
-
21 октября 2020
Время Свободы: "Они даже репрессивные статьи писать не умеют!"
-
20 октября 2020
Время Свободы: Неуверенное выступление перед непонятным опросом
-
-
16 октября 2020
Время Свободы: Тихановская - Лукашенко: "Это ультиматум народа"
-
-