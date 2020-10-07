Трамп рассекречивает все документы о "российском расследовании"

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в Твиттере о том, что он отдал распоряжение о рассекречивании всех документов, касающихся расследований российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года и использования Хиллари Клинтон личной электронной почты для служебной переписки в её бытность Госсекретарем США.

"Я санкционировал полное рассекречивание любого и всех документов, имеющих отношение к крупнейшему политическому преступлению в американской истории, российскому обману. Это касается и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких купюр", - написал президент.

"Российский обман" - так президент Трамп традиционно характеризует расследование связей людей из избирательного штаба Дональда Трампа с представителями российских госструктур, начатое в июле 2016 года Федеральным бюро расследованим и завершенное в 2019 году специальным прокурором Робертом Мюллером. В результате расследования были выявлены факты проведения Россией киберопераций с целью вмешательства в американский предвыборный процесс, предъявлены обвинения американским и российским гражданам, но не были подтверждены подозрения о связях или сговоре близких к кандидату Трампу людей с Россией.

Дональд Трамп и его сторонники настаивают на том, что расследование было начато без достаточных оснований высокопоставленными сотрудниками разведслужб с целью подорвать кандидатуру Дональда Трампа. Рассекречивание документов должно, по мнению президента, наглядно подтвердить его правоту.

Одновременно специальный прокурор Джон Дарэм завершает изучение обстоятельств, заставивших ФБР открыть российское расследование в 2016 году. Его цель - определить были ли ФБР нарушены законы, были ли действия ФБР политизированы. Отчет Дарэма будет обнародован после президентских выборов.