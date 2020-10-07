Ужастик с открытым финалом. Галина Сидорова - о путинском кино

Не секрет, что многое из происходящего сегодня в стране и мире Владимир Путин рассматривает сквозь призму своих личных проблем, точнее, собственного затянувшегося романа с властью. И страна, и мир для него в этом контексте не более, но и не менее чем часть его личной истории. Путин будто смотрит кино в режиме реального времени, проигрывая варианты собственного будущего. Неплохое занятие на карантине.

Вот белорусский ужастик: полубезумный батька с автоматом, упорно делающий вид, что ничего такого не происходит, убеждающий себя и окружение, что это не сотни тысяч граждан разных возрастов и профессий, женщин и мужчин, совсем юных и уже пенсионеров еженедельно заполняют улицы городов с бело-красно-белыми флагами и единственным требованием "Уходи!", а всего лишь "кучка наркоманов и тунеядцев". Как выразился Александр Лукашенко, выступая перед своими силовиками в прокуратуре: "Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя… вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь..." Впрочем, по части "дряни" путинские и сами с усами: какими только словами не обзывали оппозиционеров и просто граждан, выходивших на митинги, чтобы продемонстрировать гражданскую позицию: и "двумя процентами дерьма", и быдлом, и продажными стукачами. За оскорбление граждан в России не наказывают, сажают только "за оскорбление власти".

Путин, конечно же, не слепой, он видит, что творится у соседа. И этот ужастик наверняка смотрит хоть и с некоторым трепетом, но не без злорадства по отношению к любимому конкуренту по союзному государству, в недавнем прошлом так его достававшему, а нынче просто жалкому. А вот киргизский ночной кошмар: молниеносная революция на улицах Бишкека. Возмущенные массовыми нарушениями на выборах граждане захватывают здания парламента и мэрии, освобождают из СИЗО политиков с небезупречной репутацией во главе с бывшим президентом. Причем, судя по видео и фото, часть местных омоновцев на стороне протестующих. Киргизский ЦИК объявляет итоги выборов недействительными. Оппозиционные партии создают координационный совет "для восстановления правового поля в стране"…

Такие разные сценарии – и предсказуемый финал. И не важно, что страны, о которых идёт речь, хоть и бывшие когда-то частью одного государства, сегодня если в чём и похожи, то разве что в коррупционной составляющей своих режимов. Тут важнее картинка, видеоряд, наглядность, так сказать, и лица главных героев. Очевидцы утверждают, что в первые дни своего "воцарения" Путин сам не мог поверить в происходящее. Ещё бы, такой невероятный взлет в карьере серенького чекиста-чиновника, волею случая и в одно историческое мгновение оказавшегося в кресле руководителя ядерной сверхдержавы. Но в опубликованных отрывках из недавно рассекреченных и выложенных на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона стенограмм первых бесед между двумя лидерами в 1999–2000 годов Путин не предстаёт неуверенным новичком.

За два десятка лет на кремлевских "галерах" путинское представление о власти не изменилось

Интересно даже не то, как порой не соответствует сказанное тогда тому, что мы слышим от президента сегодня. Не то, в чём он изменился, а то, в чём остался прежним, как вообще воспринимал президентскую власть и себя в ней. Ему – соболезнования по случаю гибели "Курска"; он в ответ – о судьбе собственных рейтингов. Любопытно, с каким энтузиазмом он играет в большую политику – к примеру, сообщает Клинтону "совершенно не для протокола, что, когда вы бомбили Ирак из-за того, что он делал, я поддерживал вас или, по крайней мере, сделал бы то же самое на вашем месте". Или решает судьбу пытавшегося удержаться у власти, изменив Конституцию (знакомый приём!), югославского президента Слободана Милошевича. После того как тот всё-таки стал бывшим, Путин, не желая принимать Милошевича "на ПМЖ" в России, предложил Клинтону: "Почему бы нам не отправить его в Америку?"

За два десятка лет на кремлевских "галерах" путинское представление о власти не изменилось. Разве что в большой политике он доигрался, оставив Россию без вменяемых союзников и друзей. А сам стал ещё циничнее и совсем уж далеким от народа. Впрочем, его власть – это вообще не про народ. Сегодня из своего карантинного бункера Путин "смотрит кино" про Беларусь, Киргизию и, похоже, начинает цепляться за то, что имеет, ещё истовее: вознамерившись превратить сценарий заключительного этапа своего кремлевского срока в кошмар для общества – с усилением репрессий, с шпиономанией, с устранением оппонентов, с уничтожением независимой мысли. Казалось бы, обществу давно пора проснуться и посмотреть, наконец, в будущее, вместо того чтобы тупо пялиться в прошлое под надзором путинских опричников.

Россия слишком большая и слишком разная. Никогда не знаешь, что может оказаться последней каплей – отравление популярного оппозиционного политика, самосожжение мужественной журналистки в отчаянной попытке разбудить равнодушных сограждан, наглый чиновничий мухлёж на выборах или невесть откуда залетевший вирус, способный обрушить экономику. Вариантов много, тем более что реальная жизнь не всегда следует сценарию: финал для диктатора известен, для общества – открыт.

Галина Сидорова – московский журналист

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