Навальный о санкциях: нужен не "список Навального", а "список Путина"

В различных СМИ в ночь на среду опубликованы ещё три интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, факт отравления которого подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Навальный, который сейчас проходит восстановление в Берлине, ответил на вопросы Русской службы Би-Би-Си, "Медиазоны" и германской газеты Bild. Он вновь рассказал об обстоятельствах своего отравления в Томске 20 августа, подтвердил, что уверен в причастности к отравлению лично президента России Владимира Путина, а также рассказал о том, когда намерен вернуться в Россию.

Одной из главных тем всех трёх интервью стали возможные санкции против России в связи с отравлением Навального. Оппозиционер призвал не называть возможный санкционный список его именем - как предлагали некоторые европейские политики. "Я не хочу никакого «списка Навального», не нужен никакой дурацкий «список Навального». Нужен список Путина, список тех людей, которые ограбили граждан России", - сказал Навальный "Медиазоне".

По мнению оппозиционера, санкции, которые введут в связи с докладом ОЗХО о применении химического оружия, неизбежны, но будут носить скорее "ритуальный" характер. Навальный же призывает власти ЕС к персональным санкциям против людей из окружения Путина. Этот список, по его мнению, не должен быть очень большим и должен касаться приближённых российского президента, а не рядовых исполнителей.

В интервью Би-би-си он сформулировал свои предложения так:

Зайди на YouTube, набери там "Алексей Навальный" и бери всех фигурантов наших расследований, их близких и родственников... в этот список должна попасть путинская элита в широком смысле этого слова. Те, кто сидят в Кремле, олигархи, все эти Шувалов, Усманов, Абрамович, Дерипаска.

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