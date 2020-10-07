Путин в круге рисков

В день рождения президента России Владимира Путина страна и мир были удостоены права узнать, что он играет в хоккей и катаются на горных лыжах с охранниками ФСО . Еще он работает и общается в своем круге с родными. Возможно, с двумя дочерьми от первого брака, которых он называет "эти женщины", наверное, с госпожой Кабаевой и ее тремя детьми.

При этом свое 68-летие Путин встретил в кругу нарастающих проблем. Отравление Навального боевым ОВ подтверждено Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО), и может привести к новым санкциям против России. В Хабаровске сторонники арестованного губернатора Сергея Фургала проводят уже который месяц массовые акции протеста. Самосожжение в Нижнем Новгороде Ирины Славиной показывает, что оскорбленные силовиками люди могут пойти на самые отчаянные способы борьбы. Эпидемия COVID-19 возвращается, подрывая экономику.

В Киргизии произошла очередная клановая революция, толпа смела режим сфальсифицировавший выборы. Предупреждение для путинской системы трехдневных «выборов» на пеньках. В Беларуси противники Александра Лукашенко, несмотря на аресты, продолжают ежедневные протесты по всей стране, выводя на мирные манифестации каждое по воскресенье только в Минске более 100 тысяч человек. Наконец, война за Карабах показывает бессилие Путина: остановить чудовищное кровопролитие Кремль не может, ограничиваясь призывами к миру и рассуждениями о "трагедии".

Эти проблемы президента РФ осенью 2020 года обсуждаем с политиком Дмитрием Гудковым. Участвуют политолог Марс Сариев (Бишкек), политик Алексей Ворсин (Хабаровск).

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 7 октября в 19:05