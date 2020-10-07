Минобороны России отчиталось об успешном пуске ракеты "Циркон"

Министерство обороны России отчиталось об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Пуск был выполнен из акватории Белого моря по цели, которая находилась в Баренцевом море. Минобороны назвало стрельбу успешной и заявило о прямом попадании ракеты. Президент России Владимир Путин прокомментировал испытания "Циркона". Он назвал их большим событием в жизни страны, которое на долгие годы обеспечит обороноспособность государства.

Ранее Министерство обороны России заявляло о скором завершении работ по созданию двух новых систем вооружения для Военно-морского флота. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" и ядерные беспилотные подводные аппараты "Посейдон".

О новых системах вооружения заявил президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. Впоследствии перечисленным президентом видам вооружения присвоили названия. Особое внимание Путин уделил именно гиперзвуковому оружию. Он не раз подчёркивал, что благодаря его разработке Россия фактически опередила "вероятных противников" по развитию вооружения.