Омский токсиколог: врачи "скорой" не вводили Навальному атропин

Омские врачи скорой помощи не вводили Алексею Навальному атропин по пути из аэропорта в больницу. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев, сообщает "Интерфакс".

По словам Сабаева, атропин Навальному начали вводить в отделении реанимации омской больницы, и "не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами". Диагноз "отравление" был первым и основным при поступлении Навального в больницу, но потом его исключили по целому ряду исследований, отметил главный токсиколог Омской области.

Медбрат бригады скорой медицинской помощи, которая снимала Навального с борта самолёта в Омске, Артем Чернявский подтвердил слова Сабаева.

"Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолёта сотрудниками "Скорой помощи" атропина - не более чем выдумка. Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился", - сказал Чернявский. По его словам, пациенту проводился стандартный набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу.

О том, что омские врачи скорой помощи сделали Навальному несколько инъекций для снятия симптомов, но это не был атропин, поскольку никто не подозревал отравления фосфорорганическими соединениями, ранее сообщало Reuters со ссылкой на три медицинских источника в Омске.

25 сентября Алексей Навальный поблагодарил пилотов самолёта, на борту которого ему 20 августа стало плохо, сотрудников медицинской службы омского аэропорта и бригады реанимобиля за спасение его жизни после отравления. Оппозиционер написал в инстаграме, что медики скорой заподозрили отравление и вкололи ему атропин, а пилоты быстро посадили самолёт, подарив "ему дополнительные 15-20 часов жизни".

Позже в интервью Юрию Дудю Навальный уточнил, что атропин ему вкололи и фельдшеры, и затем реанимационная бригада.

Во вторник Организация по запрещению химического оружия заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не входящее в списки запрещенных химикатов.

В связи с публикацией отчёта ОЗХО Германия в среду вновь призвала российские власти расследовать отравление Навального. В Москве сам факт отравления отрицают.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что будет считать заявления о пробах Навального "низкопробной провокацией", пока организация не предоставит доказательства. Он добавил, что Россия не должна доказывать свою невиновность в отравлении ни Германии, ни другим странам.

Ранее представители стран ЕС заявляли, что в случае, если ОЗХО подтвердит факт отравления Навального, страны Евросоюза обсудят возможные санкции против России в связи с применением химического оружия.