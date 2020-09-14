Reuters: омские врачи не находили у Навального "нарушения обмена веществ"

Врачи омской скорой помощи, госпитализировавшие Алексея Навального сразу после того, как он потерял сознание, не обнаружили после первых тестов повышения уровня сахара в его крови, а также не увидели признаков нарушения обмена веществ и нехватки углеводов, сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных "медицинских источников", которые, как утверждает агенство, "заговорили впервые".
Четыре из пяти источников, давшие комментарии Reuters, рассказали, что наблюдали у Навального "клиническую картину отравления" с соответствующими симптомами. При этом три источника подтвердили, что сделали политику несколько инъекций для снятия симптомов, но это не был атропин, поскольку они не подозревали отравление фосфорорганическими соединениями.
При этом в материале Reuters приводятся слова главного токсиколога Омской области Александра Сабаева, который опровергает рассказанное врачами скорой помощи. По его словам, они видели значительное превышение сахара в крови Навального - 13 моль на литр, а другие "метаболические параметры можно было определить только с помощью анализа, сделанного уже в больнице". Он также отметил, что медики не вводили Навальному атропин.
Вместе с тем авторы расследования отмечают, что на прошлой неделе Сабаев говорил другое: что он изначально подозревал у Навального отравление и дал ему небольшую дозу атропина в больнице, а своё мнение об отравлении изменил после получения результатов лабораторных анализов из Москвы, которые, по его словам, не показали никаких признаков присутствия в организме токсинов.
Отдельно Reuters, со ссылкой на источник в омской больнице, сообщает, что приказ "освободить Навального и отправить его самолётом на лечение в Германию поступил непосредственно из Кремля", при этом причины такого решения медикам не объяснили. "Мы сидели в кабинете, когда позвонили из Кремля и сказали отпустить больного. Все вздохнули с облегчением”, - приводит агентство слова неназванного врача из омской больницы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что "администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах страны".
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания "Медуза" утверждают, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин ещё когда он находился в машине скорой помощи.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году. Позже отравление этим веществом подтвердили несколько независимых европейских лабораторий. При этом врачи до сих пор воздерживаются от прогнозов относительно полного восстановления Навального – они не исключают, что перенесённое отравление будет иметь длительные последствия для его здоровья.
- Лидеры европейских стран требуют от России провести тщательное расследование отравления Навального, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными". В Кремле также заявляют, что на данный момент нет никаких объективных причин для проведения расследования и возбуждения уголовного дела.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.