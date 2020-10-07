Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) в среду объявило о решении оштрафовать "Газпром" на 29 млрд злотых ($7,6 млрд) в связи с сооружением газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря без согласования с польским антимонопольным ведомством.

Это максимально возможный размер штрафа - 10 процентов от официального годового оборота компании.

Оштрафованы также пять европейских компаний - партнёров "Газпрома" по проекту. Каждая из них оштрафована примерно на 100 млн долларов. Польский регулятор требует от них расторгнуть партнёрский договор с российской компанией. Среди этих концернов - англо-голландская Shell, которая уже заявила о несогласии с решением.

В сообщении польского упрпвления говорится, что завершение строительства "Северного потока-2" может привести к нарушению добросовестной конкуренции и создаёт риски для поставок газа в Польшу. Газопровод идёт из России в Германию, минуя польскую территорию.

Ранее Польша накладывала на "Газпром" штраф в несколько десятков миллионов долларов за недостаточное сотрудничество с антимонопольным управлением - в частности, непредоставление документов.

"Газпром" заявил, что обжалует решение о штрафе.

Сооружение "Северного потока-2" сейчас приостановлено из-за угрозы американских санкций против судов-трубоукладчиков. В "Газпроме" неоднократно заявляли, что намерены достроить газопровод.

В Германии сейчас ведутся споры о том, следует ли достраивать газопровод в связи с действиями российских властей - в частности, подозрениями в их адрес в причастности к отравлению Алексея Навального. Пока официальная позиция властей ФРГ о необходимости сооружения газопровода не изменилась.