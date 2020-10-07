На поиск заказчика убийства Анны Политковской остался один год

На поиск заказчика убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской у органов следствия остался ровно год. 7 октября 2021 года истечёт срок давности по этому преступлению.

Согласно закону, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекли 15 лет. "Новая газета" на своем сайте запустила счётчик, где будет отсчитывать время до того, как заказчики убийства журналистки останутся безнаказанными.

Тело журналистки с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову, когда Политковская вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы.

Расследование убийства взял под свой личный контроль тогдашний генпрокурор Юрий Чайка. Следователи рассматривали версию умышленного убийства Политковской, "сопряжённого с выполнением ею общественного долга".

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.

Ранее по делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Однако коллеги и родные Политковской считают, что дело по факту не было раскрыто – мотивы преступников не ясны, а кто являлся заказчиком, не установлено. В "Новой газете" уверены, что произошедшее могло быть связано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Многие репортажи Политковской были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне.

Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая полагает, что расследование убийства могло быть приостановлено. В эфире "Эха Москвы" адвокат отметила, что сторона потерпевших не обладает информацией, что сейчас происходит с делом, потому что следствие никакой информации не предоставляет. Все, что известно —оно продлено на какой-то промежуток времени. Никто не хочет искать заказчиков убийства, считает адвокат семьи Анны Политковской.

В Москве и ряде российских городов сегодня пройдут памятные мероприятия, посвящённые Анне Политковской.

В феврале этого года в Праге появилась аллея памяти убитой журналистки "Новой газеты".