В Киргизии продолжается кризис: неясно, у кого в руках власть

В Киргизии - после парламентских выборов 4 октября и массовых протестов против их итогов - продолжается политический кризис. Неясно, кто на данный момент контролирует силовые структуры, кто является действующим премьер-министром страны, где находится президент и обладает ли он реальной властью. В Бишкеке создан ряд параллельных властных структур. Продолжаются массовые митинги, а также попытки захвата предприятий промышленности и торговли, которым противостоят народные дружины.

Итоги парламентских выборов были официально отменены - после того, как демонстранты, недовольные их результатами, заняли здание парламента и ряд правительственных зданий, освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Премьер-министр страны ушёл в отставку. Группа депутатов парламента прежнего созыва провозгласила новым премьером оппозиционного политика Садыра Жапарова. С этим решением, однако, не согласна часть оппозиционных сил. Они утверждают, что на заседании не было кворума. Противники Жапарова создали свой координационный совет, в который вошли представители нескольких партий. Другой координационный совет был создан накануне.

В центре Бишкека продолжается митинг, участники которого выступают против назначения Жапарова.

Неясно, где находится президент Сооронбай Жээнбеков. Его пресс-секретарь говорит, что он в Бишкеке. Жээнбеков дважды выступал после выборов с обращениями, однако на публике не появлялся. Он говорит, что не уходил в отставку и остаётся президентом. Но неясно, подчиняются ли ему какие-либо силовые структуры.

Порядок в Бишкеке поддерживают добровольные народные дружины. Сообщается, что они пресекли ряд случаев мародёрства.

Массовые демонстрации вспыхнули 5 октября, после того, как было объявлено о победе пропрезидентских сил на выборах. Их поддержали оппозиционные партии, которых в Киргизии более десятка. За время беспорядков в Киргизии пострадали более 700 человек, один погиб.