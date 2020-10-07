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За год по требованию МВД России заблокировано свыше 30 тысяч сайтов 

За текущий год по требованию МВД России были заблокированы 32 тысячи сайтов, содержание которых, по мнению ведомства, разжигало расовую и религиозную вражду. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Также, по его словам, были заблокированы 2700 материалов, признанных российскими судами экстремистскими.

Колокольцев добавил, что исключительно с помощью блокировок бороться с экстремизмом невозможно. "Нужен комплексный подход в вопросах противодействия распространению деструктивных молодежных субкультур", – сказал он.

В феврале правозащитная группа "Агора" и общественная организация "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе интернета в России, согласно которому в 2019 году зафиксированы почти полмиллиона случаев блокировок неугодной властям информации в интернете. Авторы доклада сделали вывод, что в руководстве страны "определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета – контроль, цензура и изоляция" и что конечной целью будет переход на китайско-северокорейскую модель интернета. Для этого в 2019 году были приняты законы о "суверенном интернете", подготовке инфраструктуры для изоляции Рунета от мировой сети и "неуважении к власти".

"Агора" и "Роскомсвобода" также отметили, что власти стали активнее использовать отключение интернета во время массовых протестных акций.

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