Взрывы под Рязанью: двое раненых, в 13 населённых пунктах отключили газ

В Рязанской области в результате взрывов боеприпасов, спровоцированных пожаром на территории бывшей воинской части, два человека ранены, сообщает "Интерфакс". Их доставили в больницу города Скопин. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Сообщается также, что в тринадцати населённых пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от места происшествия, отключили газ.

Пожар, а сразу вслед за ним серия взрывов произошли в районе посёлка Желтухино Рязанской области в среду дңём. В Минобороны заявили, что причина ЧП - возгорание сухой травы, после чего "порывистым ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских снарядов".

В связи с инцидентом эвакуированы более полутора тысяч местных жителей. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.