Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Взрывы под Рязанью: двое раненых, в 13 населённых пунктах отключили газ

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью 

В Рязанской области в результате взрывов боеприпасов, спровоцированных пожаром на территории бывшей воинской части, два человека ранены, сообщает "Интерфакс". Их доставили в больницу города Скопин. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Сообщается также, что в тринадцати населённых пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от места происшествия, отключили газ.

Пожар, а сразу вслед за ним серия взрывов произошли в районе посёлка Желтухино Рязанской области в среду дңём. В Минобороны заявили, что причина ЧП - возгорание сухой травы, после чего "порывистым ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских снарядов".

В связи с инцидентом эвакуированы более полутора тысяч местных жителей. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG