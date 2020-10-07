200 человек пострадали от контакта с загрязнённой водой на Камчатке

От контакта с загрязнённой водой Тихого океана в районе Авачинской бухты на Камчатке пострадали более двухсот человек, заявил основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов. В то же время по официальным данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились всего девять пострадавших. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".
В среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о решении рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов, утечка на котором рассматривается как одна из основных версий загрязнения прибрежных вод. Солодов подчеркнул, что это произойдёт вне зависимости от конечных итогов расследования случившегося.
- В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды в Авачинской бухте. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах. Всего, по данным камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, у берегов Камчатки из-за загрязнения воды неустановленным веществом погибли 95% морских организмов.
- По итогам проверки региональной прокуратуры, в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза, и более чем в два с половиной раза – по фенолу. Расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к четвергу.
- Во вторник на официальном сайте Камчатского края появились данные о том, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который находится недалеко от места загрязнения, обнаружили повреждения защитных сооружений. По официальным сведениям, на полигоне хранится около 108 тонн пестицидов и ядохимикатов. В российском отделении Greenpeace, которое ещё в 2014 году предупреждало об опасности полигона для окружающей среды, отметили, что "охраны там не было никогда".
- В среду Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за загрязнения воды и гибели морских животных в акватории Авачинского залива.
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