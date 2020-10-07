200 человек пострадали от контакта с загрязнённой водой на Камчатке

От контакта с загрязнённой водой Тихого океана в районе Авачинской бухты на Камчатке пострадали более двухсот человек, заявил основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов. В то же время по официальным данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились всего девять пострадавших. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о решении рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов, утечка на котором рассматривается как одна из основных версий загрязнения прибрежных вод. Солодов подчеркнул, что это произойдёт вне зависимости от конечных итогов расследования случившегося.