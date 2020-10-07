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Лицом к событию. Путин в круге рисков

Лицом к событию. Путин в круге рисков
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Лицом к событию. Путин в круге рисков

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Своё 68-летие Путин встретил в кругу нарастающих проблем.

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