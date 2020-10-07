"ЛГБТ-диверсия" в день рождения Путина

Корреспондент Радио Свобода Артём Радыгин на несколько часов был задержан полицией в центре Москвы во время подготовки репортажа об акции участников группы Pussy Riot против государственной гомофобии. На зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и министерства культуры России 7 октября были вывешены радужные флаги в рамках акции, приуроченной к дню рождения Владимира Путина. Радыгин, предъявивший сотрудникам полиции редакционные документы, необходимые для работы в городе, был доставлен в ОМВД по Мещанскому району Москвы. У журналиста изъяты мобильный телефон и флеш-карта, в отношении него составлен протокол о якобы имевших место нарушениях закона о порядке организации и проведения массовых мероприятий, санитарно-профилактических правил для профилактики COVID-19 и неподчинении законным требованиям представителей власти. По словам Радыгина, в общении с ним принимали участие сотрудники нескольких силовых структур, которые пытались выяснить обстоятельства проведения акции Pussy Riot. Не представившиеся ему лица в чёрной одежде сообщили, что журналист "давно находится под наблюдением" и в случае отказа от дачи показаний с ним "побеседуют парни в спортивных костюмах". Адвокаты Радио Свобода считают случившееся с Радыгиным попыткой властей препятствовать работе по освещению общественно-политических событий в России. Руководство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократно заявляло, что российские власти разными путями пытаются затруднить работу Радио Свобода в стране.