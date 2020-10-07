Шрёдер подаст в суд на газету Bild из-за интервью Навального

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что подаёт в суд на газету Bild из-за интервью с Алексеем Навальным. Об этом пишут германские СМИ.

Интервью с российским оппозиционером было опубликовано в среду, 6 октября. В нём российский оппозиционер назвал Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина". Кроме того, по словам Навального, бывший канцлер получал от президента России тайные платежи. При этом оппозиционер признал, что доказательств у него нет.

Шрёдер назвал заявления Навального ошибочными. Он также отметил, что Bild распространила информацию, не запросив у него комментарий.

Герхард Шрёдер занимал пост федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. В начале 2000-х годов был одним из инициаторов строительства первой ветки газопровода "Северный поток". Шрёдера тогда обвинили в том, что в рамках проекта он собирается прикрыть российские активы сомнительного происхождения. Бывший канцлер обвинения отверг.

С 2017 года Шрёдер возглявляет совет директоров корпорации "Роснефть".