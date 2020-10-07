В Москве задержали участников акции Pussy Riot против гомофобии

В Москве задержаны двое участников акции Pussy Riot против гомофобии Василий Андрианов и Елизавета Дидерих. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алёхину. По её словам, их увезли в ОВД Басманный.

Группа Pussy Riot приурочили акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры.

Участники акции потребовали убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание.