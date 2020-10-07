На акции Pussy Piot против гомофобии был задержан корреспондент "Свободы"

Корреспондент Радио Свобода Артём Радыгин сегодня утром на несколько часов был задержан полицией в центре Москвы. Выполняя редакционное задание, Радыгин готовил репортаж об акции участников группы Pussy Riot против государственной гомофобии: на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры России были вывешены радужные флаги. Акция была приурочена к дню рождения президента Владимира Путина.

Радыгин, предъявивший сотрудникам полиции редакцинные документы, необходимые для работы в городе, был на несколько часов доставлен в ОВД "Тверское". У журналиста конфискованы мобильный телефон и флеш-карта, в отношении него составлен протокол о якобы имевших место нарушениях закона о порядке организации и проведении массовых мероприятий, санитарно-профилактических правил для профилактики COVID-19 и неподчинении законным требованиям представителей власти.

По словам Радыгина, в общении с ним принимали участие представители нескольких силовых структур, которые пытались выяснить обстоятельства проведения акции Pussy Riot. Не представившиеся ему мужчины в чёрной одежде сообщили, что журналист "давно находится под наблюдением" и в случае отказа от дачи показаний с ним "побеседуют парни в спортивных костюмах". Вот что рассказал Артём Радыгин о своём задержании:

Адвокаты Радио Свобода считают случившееся с Радыгиным попыткой властей препятствовать профессиональной деятельности журналиста. Руководство медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократо заявляло о том, что российские власти разными путями пытаются затруднить работу Радио Свобода в стране. Судебное заседание по делу Радыгина назначено на 2 ноября.