В день рождения Владимира Путина активисты молодежного демократического движения "Весна" собрались у его родного дома в Петербурге: пили чай с "Новичком". По словам участников акции, этим перформансом они хотели напомнить, что в России "неугодных власти травят запрещенными боевыми ядами". С начала 2019 года все уличные акции "Весны" регулярно срывали полицейские, в движение были внедрены агенты. Кроме того, активистов буквально задавили штрафами, сумма которых перевалила за шесть миллионов рублей.