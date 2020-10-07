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Чай с "Новичком"

Чай с "Новичком"
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Чай с "Новичком"

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В день рождения Владимира Путина активисты молодежного демократического движения "Весна" собрались у его родного дома в Петербурге: пили чай с "Новичком". По словам участников акции, этим перформансом они хотели напомнить, что в России "неугодных власти травят запрещенными боевыми ядами". С начала 2019 года все уличные акции "Весны" регулярно срывали полицейские, в движение были внедрены агенты. Кроме того, активистов буквально задавили штрафами, сумма которых перевалила за шесть миллионов рублей.

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