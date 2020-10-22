Лицом к событию. Никита Михалков: Герой Труда и раб любви

"Мне очень импонирует внутренняя структура и харизма Путина. Мне нравится то, что он говорит, и то, как он думает...Все, что он говорит, на мой взгляд, абсолютно правильно, и с ним согласны, я думаю, все в стране... Я считаю, что лучшее, что сделал Ельцин в свое время, это то, что он не бросил страну на "орла-решка", а привел конкретного человека". Все это Никита Сергеевич Михалков говорил в 2005-м году в эфире Радио Свобода. И где он только такого не говорил. Когда и почему он изменился? Когда из режиссера превратился в охранителя режима? Гости студии - кинокритик Екатерина Барабаш и телекритик Александр Мельман.
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