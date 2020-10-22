Время Свободы: Преступник скрылся с деньгами

Жестоко избитый в СИЗО за поддержку протестующих в Беларуси владелец цветочного магазина проходит реабилитацию в Литве***На музейном острове в Берлине несколько десятков экспонатов повреждены неизвестными вандалами***Ограбление банка в Грузии*** 150 лет со дня рождения Ивана Бунина
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