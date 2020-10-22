Цитаты Свободы. Ковид-диссиденты второй волны

Новая волна коронавируса и причины ковид-диссидентства. Смерть протоиерея Смирнова. Конфликт вокруг табличек «Последнего адреса». Борьба с инакомыслием в российских вузах.
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